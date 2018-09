Unter Beobachtung - Muslimische Männer in Deutschland

Die Buchautorin Sineb El Masrar ("Muslim Girls", "Emanzipation im Islam", "Muslim Men") und Regisseur Faruk Hosseini ("Radikal religiös", "Europas Muslime") haben muslimische Männer in Deutschland getroffen, sie in ihrem Alltag begleitet und vor allem diejenigen besucht, die mehr in sich vereinen als nur das Attribut Muslim. In ihrem 45-minütigen Film zeigen die beiden, wie diese Männer leben, was sie erleben und was sie bewegt. Realität trifft auf Klischees, Identitäten auf Nationalitäten. Wer fühlt sich deutsch? Wer fühlt sich muslimisch? Wer vereint beide Gefühle in sich? Muss das überhaupt ein Widerspruch sein?



Die beiden Autoren treffen unter anderen Dogan, ein Gastarbeiterkind der ersten Generation. Er ist so selbstverständlich Deutscher wie auch Muslim. Der Würzburger ging auf eine "Türkenschule", so wie es für Gastarbeiterkinder in den Anfangsjahren oft üblich war, und fand über das Boxen und seine "deutsche Omi" einen besseren Zugang in die deutsche Gesellschaft als viele andere Jungs aus seiner Generation. Im Film trifft er seinen alten Kindheitsfreund Michael nach 30 Jahren auf dem Spielplatz von damals wieder und redet mit ihm, der mittlerweile CDU-Mitglied ist, über alte Zeiten, die Flüchtlingsdebatte und den jüngsten Aufstieg der AfD.