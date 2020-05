Unter Waffen - Amerikas tödliche Leidenschaft

Die Waffenfrage spaltet die amerikanische Gesellschaft: Während die Überlebenden des Parkland-Amoklaufes und andere Aktivisten eine strengere Waffengesetzgebung und -kontrolle fordern, berufen sich Waffenlobby und ihre Anhänger auf die Formel "To stop a bad guy with a gun, you need a good guy with a gun." (Um einen Bösen mit einer Waffe zu stoppen, braucht es einen Guten mit einer Waffe.)