Um diese Fragen zu beantworten, begibt sich die fünfteilige Serie „Wie der Mensch die Welt eroberte“ auf eine faszinierende Reise, die vom Anbeginn der Menschheit über die Konfrontation mit Neandertalern bis hin zu unglaublichen Ozeanüberquerungen führt. Basierend auf neusten Erkenntnissen aus Genetik und Archäologie liegt der Schwerpunkt dabei auf der Fähigkeit des Menschen, sich sowohl kulturell als auch physiologisch schnell an neue Gegebenheiten anzupassen. Zudem thematisiert jede Episode einen der fünf Kontinente. So beginnt die Geschichte des Menschen in Afrika, wo unsere Spezies sich über zehntausende von Jahren technologisch weiterentwickelte.