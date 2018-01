Ursprung der Technik: Rekorde der Antike

Die Antike brachte so einige interessante Objekte hervor, die Rekorde brachen. Sie waren schnell, gefährlich und vor allem wertvoll. "Ursprung der Technik" begibt sich auf Rekordjagd.



Ein chinesischer Landsegler, der in der Antike alle Geschwindigkeitsrekorde brach. Ein Wurfmesser, das so tödlich war, dass es von den eigenen Erfindern verbannt wurde. Ein einfacher Kürbis, der zu einer verheerenden Feuerwaffe wurde.