Vampirskelette - Untote im Mittelalter

Der Dokumentarfilm begleitet das Forscherteam aus Irland, das neben archäologischen Methoden auch Vergleiche historischer Quellen heranzieht, um herauszufinden, auf welche Weise die entdeckten Toten starben und warum sie auf so ungewöhnliche Weise bestattet wurden. Die Wissenschaftler vermuten, dass diese Toten von ihren Zeitgenossen als "Wiedergänger" gesehen wurden, als Individuen, die aus dem Totenreich zurückkehren und die Lebenden verfolgen.Der Fund in Irland steht in einer ganzen Reihe archäologischer Entdeckungen, die Praktiken belegen, mit denen Tote an ihrer Wiederkehr gehindert werden sollten. Wenn historische Quellen herangezogen werden, ergeben sich interessante Deutungsansätze. Dabei zeigt sich auch, wie sehr sich die Berichte aus verschiedenen Jahrhunderten und verschiedenen Ländern ähneln.