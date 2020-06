vanlife - Leben im Camper

Die ehemalige Marketing-Beraterin Emily King und ihr Partner teilen den begrenzten Platz im Van mit ihren beiden Hunden.

Quelle: ZDF/Mattieu Faroux, Flora Desponts

Das #vanlife wird durch Produktplatzierung und Selbstinszenierung bei Instagram finanziert. Aus dem Lebensstil ist längst ein Produkt geworden. Auch Emily und Corey posten regelmäßig Social-Media-Beiträge über ihre Reiseerfahrungen. Der aktuelle Sponsor wird dabei geschickt in Szene gesetzt. Mit 200.000 Followern ist ihre Fangemeinde so groß, dass die beiden gut von den Werbeeinnahmen leben können.



Für andere geht es um Entschleunigung. Die beiden Pensionäre Alan und Liz gönnen sich nach einem langen Arbeitsleben die große Freiheit, in ihrem Rolling Home zu leben, wie und wo es ihnen gefällt.