Venezuela - Wie man einen Staat zugrunde richtet

Gleichzeitig ist das Land Schauplatz eines geopolitischen Machtpokers geworden. Hier stehen sich die Vereinigten Staaten, Russland und China in einem neuen Kalten Krieg gegenüber. Der Film beschreibt die Anatomie eines Landes, das sich im freien Fall befindet. An der Grenze zu Kolumbien treffen die Autoren Venezolaner in Flüchtlingslagern und in Caracas Menschen, die ums nackte Überleben kämpfen.