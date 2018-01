Vergangene Welten

In 2000 Jahren wurde sie über 20-mal zerstört und wieder aufgebaut: die heilige Stadt Jerusalem. Wir begeben uns auf eine Zeitreise, um die Stadt kennenzulernen, wie Jesus sie erlebte.



Tausende reisen jedes Jahr nach Jerusalem. Aber die Orte, an denen Jesus Wunder vollbracht haben soll, gibt es seit langem nicht mehr. In dieser Zeitreise lernen wir nicht nur die ersten Christen kennen, sondern auch die sagenumwobene Via Dolorosa.