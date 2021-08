Verhasste Liebe - Homophobie weltweit

Anwalt Mounir Baator setzt sich für die Rechte von verfolgten Homosexuellen in Tunesien ein. Er hilft dem jungen Skander, in die EU zu flüchten.

Quelle: ZDF/Michaelle Gagnet, ligne de front, 2019

Ob Gewalt in Frankreich oder strafrechtliche Verfolgung in vielen Teilen Afrikas – einige Homosexuelle leben aus Angst vor Repressalien lieber unauffällig. Männer wie Lyes aus Paris und Skander aus Tunis erzählen, welchem Kampf sie sich täglich stellen müssen.



In den Vereinigten Staaten lebt die bisexuelle Shanelle ihre sexuelle Orientierung jahrelang offen aus. Doch ihre Neigung steht, wie bei vielen anderen LGBTQIA-Menschen in Amerika, im Konflikt zu ihrer Religion. Shanelle und andere lesbische Frauen finden sich regelmäßig in ihrer Kirchengemeinde ein und lassen sich ihre "Dämonen" von einem Pfarrer austreiben.