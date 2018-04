Sie sind jung, top ausgebildet und jahrelang zur See gefahren. Als Kapitäne, Schiffsoffiziere oder Mechaniker. Doch die ganz große Herausforderung finden sie nur auf ihren Schleppern.



Zwei Wochen Männer-WG als Selbstversorger - in permanenter Dauerbereitschaft für das nächste riskante Schleppmanöver. Ein Knochenjob, der die Männer immer wieder aufs Neue an ihre Grenzen bringt.