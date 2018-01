Immer öfter bieten vorgebliche Handwerker an der Tür ihre Dienste an - Gefahr im Verzug vortäuschend und drängend. Aber auch wer über das Telefonbuch einen Betrieb sucht, ist nicht vor Betrug sicher. Wie erkennt man betrügerische Handwerker? Und wie sollte man reagieren?



Als ein Ehepaar aus dem Urlaub nach Hause kommt, wartet dort eine unangenehme Überraschung: Einbrecher haben ihre Wohnung auf den Kopf gestellt. Zunächst sieht es aus wie ein gewöhnlicher Einbruch. Doch dann findet die Polizei bei der Haustür einen wenige Zentimeter großen Plastikstreifen auf dem Boden. Die Bewohner staunen nicht schlecht, als die Beamten erklären, dass die Täter mit diesem kaum wahrnehmbaren Stück Kunststoff offenbar ihr Haus gekennzeichnet haben, nachdem sie es zuvor für den Einbruch ausgekundschaftet hatten.



Auch woanders findet die Polizei nach Einbrüchen Ungewöhnliches: kleine rätselhafte Zeichen an den Hauswänden. "Terra Xpress XXL" zeigt, was die mysteriösen Zeichen bedeuten, und ob es sich bei den Kreidezeichen an der Hauswand tatsächlich um sogenannte "Gaunerzinken" handelt - ein Geheimcode, mit dem Bandenmitglieder untereinander einbruchsrelevante Informationen weitergeben sollen.



Eigentlich hat sich ein Erfinder gefreut, weil ein Geschäftsmann seine Idee gegen Wohnungseinbrüche auf den Markt bringen will. Mehrere zehntausend Euro könnte das einbringen. Doch dann kommt alles anders. "Terra Xpress XXL" über eine besondere Krimi-Geschichte und den langen Weg von der Idee zu einem erfolgreichen Produkt.



Ein Paar ist nicht kreditwürdig beim Hauskauf, weil Fremde im Internet ihre Identität geklaut haben. Obwohl sich die Betroffenen wehren und ihre Konten klären lassen, taucht das Problem mit dem schlechten Schufa-Score immer wieder auf. "Terra Xpress XXL" zeigt Wege aus der unverschuldeten Kreditunwürdigkeit. Dieses Problem haben nicht nur Privatpersonen: Bestellungen unter falscher Flagge machen auch der Wirtschaft große Probleme. "Terra Xpress XXL" zeigt, wie Betrüger eine mittelständische Firma an den Rand des Ruins bringen.



Einige Zeit zurück aus dem Urlaub, da liegt im Briefkasten ein Knöllchen mit einer saftigen Geldstrafe aus Österreich - wegen Mautprellerei. "Terra Xpress XXL" zeigt, wie einem so etwas passieren kann, ohne die geringste Ahnung zu haben.