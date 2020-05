Vorsicht Ansteckungsgefahr – Deutschland und die Corona-Krise

Ärzte und Apotheker arbeiten am Limit. Trotz der großen Ansteckungsgefahr fand nur wenige Kilometer entfernt am Samstag in Mönchengladbach das Topspiel der Bundesliga statt – vor fast 54 000 Zuschauern. Die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Corona-Krise wird kontrovers diskutiert.



Für ZDF.info sind mehrere Teams durch Deutschland gereist und haben dokumentiert, welche Folgen die Corona-Epidemie hat. In einer Arztpraxis erleben die Reporter, dass ein geregelter Praxisbetrieb kaum mehr möglich ist. Ein Apotheker versucht, den Ansturm verunsicherter Menschen zu bewältigen, die sich vor Ansteckung schützen wollen. Dabei ist er mittlerweile gezwungen, sein eigenes Desinfektionsmittel herzustellen, weil es keinen Nachschub mehr gibt. Auch Schutzkleidung und Atemmasken sind ausverkauft.