Der Diebstahl von Wintersportgeräten ist für Langfinger während der Wintersaison ein lukratives Geschäft. Die Aufklärungsquote liegt bei nur zwei Prozent. Als jedoch ein Weltrekord-Rodelschlitten wegkommt, nehmen die Betroffenen die Sache selbst in die Hand - mit überraschendem Erfolg.



Immer häufiger verschwinden leere Getränkekisten aus Höfen von Getränkemärkten, leere Gemüsekisten von Feldern und Holzpaletten aus Lagern. Anhand solcher Fälle zeigt "Terra Xpress XXL", wie mit allem, was nicht niet- und nagelfest ist und Pfandgeld bringt, lukrative kriminelle Geschäfte betrieben werden.



Auch auf Mallorca sind Fahrten im Speedboot bei Touristen beliebt. Doch plötzlich ist so ein sündhaft teures Boot spurlos verschwunden. Kein Einzelfall. Allein in Europa werden 10 000 Boote und Jachten pro Jahr gestohlen. "Terra Xpress XXL" macht deutlich, was es mit dem Speedboot-Klau auf Mallorca auf sich hat, und welche Maßnahmen ein deutscher Besitzer dagegen unternimmt.



Sie kommen meist nachts: Metalldiebe, die Unternehmen in kurzer Zeit sogar um tonnenschweres Gusseisen erleichtern. Schnell ist klar, dass häufig organisierte Banden dahinterstecken, die von der großen Nachfrage nach Buntmetallen profitieren.