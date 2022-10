Vulkanausbruch auf La Palma - Zerstörung und Neuanfang

Fast drei Monate lang spuckt der neu entstandene Krater der Vulkankette "Cumbre Vieja" gigantische Brocken an pyroklastischem Material, Lava und Asche. Zeitweise schieben sich mehrere Lavaflüsse mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Metern pro Stunde die Bergflanke hinunter. Was ihnen im Wege steht, wird zerstört und unter einer meterhohen Lavaschicht begraben. Der Vulkan hinterlässt eine gespenstische Szenerie am Fuß des Höhenzugs: An das dicht besiedelte Tal erinnern nur noch Schornsteine, die aus erstarrten Lavabergen herausragen. Währenddessen verwandelt eine schneegleiche Staubschicht ganze Inselteile in eine Mondlandschaft. Doch aus der Zerstörung wächst auch neues Leben.