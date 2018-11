War Games - Der Kalte Krieg

In den 1980er Jahren wird die Gewerkschaft "Solidarnosc" in Polen zum Leuchtturm für den gesamten Ostblock. In Berlin fällt nach 28 Jahren die Mauer, die Deutschland geteilt hat.



In Rumänien haben Ceausescu und seine Frau seit Jahrzehnten wie kaiserliche Herrscher gelebt. Ihr Fall in Ungnade ist dramatisch. Indessen erklären sich immer mehr Sowjetrepubliken für unabhängig. Die UdSSR existiert nicht mehr, der Kalte Krieg ist vorbei.