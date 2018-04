Watergate - Der größte Skandal der USA

„Größter Skandal seit Watergate“ – das gehörte im zurückliegenden US-Wahlkampf zur Rhetorik des gewählten Präsidenten Donald Trump. Wer sich angesichts des aufgeheizten politischen Klimas in den Vereinigten Staaten noch einmal an diesen „größten Skandal der USA“ zurückerinnern möchte, für den hält ZDFinfo ein besonderes Angebot bereit: die von Robert Redford produzierte 90-minütige Dokumentation „Watergate“ wirft ein neues Licht auf einen der größten Eklats in Amerikas Geschichte.