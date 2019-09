Wendemörder (AT)

In den letzten Monaten der DDR werden rund zwei Drittel aller Gefangenen des Arbeiter- und Bauernstaates freigelassen. Ein Resultat von großen Amnestien, die zunächst nur politischen Gefangenen und Kleinkriminellen zugute kommen soll, aber auch Schwerkriminelle auf den Plan ruft. Sie revoltieren. Die instabile Führung des Landes macht erhebliche Zugeständnisse. Noch vier Tage vor der deutschen Einheit verabschiedet die Volkskammer eine letzte Amnestie, in der fast alle Haftstrafen um ein Drittel reduziert werden. Laut Handlungsanweisung für die Behörden sollen Strafgefangene unverzüglich entlassen werden – in eine neue, freie Welt, die ihnen komplett fremd ist und in der sie sich oft nur schwer zurechtfinden.