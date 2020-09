Wethepeople

Teuer, schmutzig, heftig - der Wahlkampf polarisiert 2016 wie selten zuvor. Was denken die amerikanischen Wähler über die Kandidaten und deren Politik? ZDF-Reporter haben das ganze Land bereist: In Miami haben sie Tori Bertran getroffen, Kind kubanischer Einwanderer, die sich für die Rechte von Schwulen und Lesben einsetzt. Der leidenschaftliche Milchbauer Dave Lane betreibt seinen landwirtschaftlichen Familienbetrieb in Kansas schon in der vierten Generation. Und die 28 Jahre alte Gaia Jensen aus Nordkalifornien will auswandern, sollte Trump Präsident werden.