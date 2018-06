Whistleblower - Der Preis der Wahrheit

Auch Brigitte Heinisch schildert in der Doku ihre Situation: Sie machte auf Missstände in Pflegeheimen aufmerksam und wurde dafür fristlos gekündigt – ein Beispiel dafür, dass Whistleblower sich häufig selbst in Gefahr bringen, da Arbeitgeber sie des Verrats beschuldigen. In der Doku sagt Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk über die Gratwanderung zwischen Gemeinwohl-Tätigkeit und Denunziantentum: „Ein Whistleblower ist kein Denunziant. Ein Whistleblower legt sich an, und ein Denunziant biedert sich an. Der Whistleblower geht ein Risiko ein, der Denunziant geht in der Regel kein Risiko ein. Der Whistleblower handelt im gesellschaftlichen Interesse, der Denunziant handelt zum eigenen Vorteil.“