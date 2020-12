Whitey – Mafiaboss und FBI-Informant

Die Staatsanwälte beschreiben James "Whitey" Bulger als Hauptverantwortlichen für 30 Jahre Chaos und Mord in Boston. Als Kopf der berüchtigten "Winter Hill Gang" war er so gefährlich, dass er zusammen mit Osama bin Laden ganz oben auf der "Most Wanted List" des FBI stand. Mehr als 25 Jahre lang kontrollierte Whitey das organisierte Verbrechen. Er wurde nicht für das kleinste Vergehen bestraft.



Den Ermittlern und Behörden war er immer einen Schritt voraus. Ende 1994 floh James Whitey Bulger aus Boston. Bundespolizisten waren kurz davor, ihn wegen 19 Morden, kriminellen Geschäften und anderen Verbrechen zu verhaften. Er floh, nachdem ihn ein FBI-Agent gewarnt hatte. Bulgers Rolle als FBI-Informant ist zentrales Thema dieses Films und des Prozesses.