Im zweiten Teil "Von Schlange stehen bis Selbernähen" geht es darum, wie erfinderisch und kreativ die DDR-Bürger der Mangelwirtschaft trotzten, und wie mit Tauschhandel, Tüfteleien und Erfindungsgeist so manche Lücke gestopft wurde. Da wurde ein Surfbrett nachgebaut aus abenteuerlichen Materialien und dem, was aus dem Westen kam: Rund 25 Millionen Pakete wurden von 1961 bis zum Ende der DDR vom Westen in den Osten geschickt. Der Film berichtet von der Improvisationskunst der Menschen und den wahren kleinen Alltagsgeschichten im Sozialismus.