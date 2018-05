Wasser ist bei den meisten Erscheinungsformen des Wetters eine treibende Kraft. Denn es kann sich auf vielerlei Art verwandeln. Es kann blitzschnell von einem Zustand in den anderen übergehen mit dramatischen Folgen. In dieser Folge zeigt Richard Hammond Wasser in all seinen Erscheinungsformen.

Wasser hat unsere Welt über Millionen von Jahren geformt. Doch es sammelt sich nicht nur in Flüssen und Ozeanen, sondern tritt auch in Form von Wolken oder Schneeflocken auf.