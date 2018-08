Autor Young kommt mit der Szene in Kontakt, als er nach seinem Studium zu einer Reise durch Südamerika aufbricht. Den ersten Impuls für seine Recherchen erhält er in Bolivien, wo ihm das vermutlich ungewöhnlichste Gefängnis der Welt begegnet: Im San Pedro Prison von La Paz müssen die Häftlinge damals Eintritt zahlen und ihre Zellen selbst kaufen. Es gibt kein Wachpersonal, dafür leben die Insassen dort mit ihren Frauen, Kindern und Haustieren zusammen. Um sich ihre Existenz in der Straf-Kommune zu finanzieren, übernehmen sie Jobs, betreiben kleine Läden - oder verkaufen Kokain, das hinter den 15 Meter hohen Mauern von San Pedro hergestellt wird.