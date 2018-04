Die Bundeswehr war in diesen Zeiten "out" – damals verweigerten den Dienst an der Waffe so viele junge Männer wie nie zuvor. Das stürzte die Truppe in eine personelle Krise. Wörner versuchte, diese unkonventionell zu lösen: Wenn Not am Mann sei, sollten Frauen ran! Obwohl ein Großteil der Öffentlichkeit und Wörners eigene Fraktion Frauen in der Truppe ablehnten, ebnete der Minister mit diesem Vorstoß den Weg für Frauen in die Bundeswehr. Das Etikett "konservativer Hardliner", das dem standfesten Schwaben zeitlebens anhaftete, wurde er so allerdings nicht los. Im Gegenteil – er bestätigte es mit seinem größten Fehltritt: der Kießling-Affäre.