Deutschlands Bauernhöfe sterben aus. Existierten 1970 noch weit über eine Million Höfe, sind es heute gerade noch 300 000. Auf dem Brothof Waake ist Vielseitigkeit gefragt. Drei Kandidaten müssen sich beim Probearbeiten bewähren, nur einer kann den Hof übernehmen.



Seit über 20 Jahren bewirtschaften Landwirt Hannes von Grafenstein-Lohrberg (58) und seine Ehefrau Conny (55) einen Bio-Hof in Waaken in der Nähe von Göttingen. Mit viel Liebe betreiben sie eine Bäckerei, einen Hofladen, halten 40 Rinder und 20 Schweine. So langsam denken sie an den Ruhestand und suchen Nachfolger, denen sie ihren Hof anvertrauen können.