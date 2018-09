Doku | ZDFzeit - Bilder aus König Carl Gustafs Leben (4/9)

Am 12. März 1976 fand die offizielle Verlobung mit der bürgerlichen Silvia Sommerlath statt, die er bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München kennengelernt hatte. Am 19. Juni 1976 folgte eine glanzvolle Hochzeit in der Storkyrkan, der Stockholmer Domkirche. Die Heirat mit Silvia Sommerlath war nur ohne Thronverlust möglich gewesen, weil er zu jenem Zeitpunkt schon König war.