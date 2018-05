Gerhard Schröder - sein Leben in Bildern

Doku | ZDFzeit - „Ich will da rein!“ (3/7)

Mit 19 tritt Schröder in die SPD ein – und steigt dort schnell auf. Er wird Juso-Vorsitzender und zieht 1980 in den Bundestag ein. Sein Ziel ist klar: „Ich will da rein!“, soll er gerufen haben, als er nach einer Kneipentour am Zaun des Kanzleramts rüttelte.