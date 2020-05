Ramensuppe

Die Nudeln in Brühe oder Wasser kurz aufkochen und für ca. 10 min einweichen. Durch ein Sieb abgießen.



Die Eier in kochendem Wasser 5 Minuten wachsweich kochen. Shiitake und Ingwer in feine Scheiben schneiden und in einer Pfanne scharf anbraten. Mit der Brühe ablöschen.



Frühlingszwiebeln und Zitronengras in ca. 2 cm lange Stücke, Karotte in dünne Scheiben schneiden. Zusammen mit dem Pak Choi in die Brühe geben und auf geringer Hitze köcheln lassen. Sojasauce dazugeben.



Die Kräuter abzupfen und waschen. Auf Schüsseln verteilen und mit halben Eiern und Sojasprossen garnieren.