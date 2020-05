Rhabarberkuchen

Den Ofen auf 180°C vorheizen. Butter in einem Topf zerlassen, sie sollte nicht heißer als 40°C werden.



Mehl, Backpulver, Salz, Zitronenabrieb und 250g Zucker in einer Schüssel vermengen. Die Eier aufschlagen, Vanille und warme Butter hinzugeben. Alles mit einem Schneebesen unter die Mehlmasse heben und gut verrühren.



Das Blech mit Backpapier auslegen, 300g TK-Rhabarber auf dem Blech verteilen. (Alternativ: Den frischen Rhabarber schälen und in 2cm breite Stücke schneiden.)



250g Zucker und Weizengrieß in einer Schüssel vermischen und über den Rhabarber verteilen. Danach die Teigmasse aufs Blech geben. Den Kuchen für 15-20 Minuten im Ofen backen.



Die Sahne steif schlagen und nach Belieben Puderzucker und Vanille hinzugeben. Im Kühlschrank bis zum Servieren kaltstellen.



In einem Topf die Rhabarberschalen im Apfelsaft aufkochen. Im zweiten Topf 100g Zucker karamellisieren. Apfelsaft durch ein Sieb zum karamellisierten Zucker geben. Zitrone auspressen und dazugeben. Nach Belieben mit Rotwein abschmecken und einkochen lassen. Den restlichen Rhabarber hinzugeben, einmal kurz aufkochen, Topf vom Herd nehmen und in der Restwärme fertig garen.



Kuchen aus dem Ofen holen, mit einem zweiten Blech/Tablett wenden und nach Belieben mit Aprikosenkonfitüre bestreichen. Mit Sahne und Rhabarberkompott servieren.