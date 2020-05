Kartoffelstampf mit Rahm-Sauerkraut und Würstchen

Das Sauerkraut in einem Sieb abtropfen lassen. Lorbeerblatt, Wacholder und Kümmel in einen Teebeutel/Sieb geben.



Die Zwiebel schälen, halbieren und in Scheiben schneiden. Das Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebelscheiben darin bei mittlerer Hitze glasig anschwitzen. Das Kraut dazugeben. Gewürzbeutel und optional Schinken in Scheiben dazugeben.



Die Sahne angießen, mit Salz und Pfeffer würzen und alles bei bei niedriger bis mittlerer Hitze 20 Minuten einkochen.