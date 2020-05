Strammer Max mit pochiertem Ei

Wurst, Käse, rote Zwiebeln und Gewürzgurken in feine Streifen schneiden. Gurkenwasser, Gemüsebrühe, Rapsöl und Senf hinzugeben und Streifen marinieren.



Brot in ca. 1 cm breite Scheiben schneiden. Mit etwas Rapsöl in einer Pfanne anbraten.



Für das pochierte Ei Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, leicht salzen und 4-5 EL Essig hinzugeben. Das Ei in einer kleinen Schüssel aufschlagen. Im Topf mit einem Schneebesen einen Strudel erzeugen und das Ei aus der Schüssel in den Strudel geben. Das Wasser sollte nicht kochen. Wenn das Eiweiß sich nach 2-3 Minuten um das Eigelb gelegt hat, das pochierte Ei mit einer Schaumkelle herausnehmen.



Den Wurstsalat und das pochierte Ei auf das Brot geben.