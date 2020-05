Freizeitparks, Freibäder, Biergärten oder Campingplätze - viele Lieblingsplätze der Deutschen sind im Ruhemodus. Exklusive Drohnenflüge durch das Münchner Hofbräuhaus, die Bayerische Staatsoper oder das Berliner Luxushotel "Adlon" zeigen nie da gewesene Veränderungen.



Menschen in der Stadt und auf dem Land erzählen von ihrem veränderten Leben in einem veränderten Alltag. Wissenschaftler ordnen Veränderungen ein, die nun in Sachen Freizeitverhalten, Klima oder Mobilität eintreten.



"Corona-Land von oben" blickt in eine teils surreale Leere und Stille in einem sonst pulsierenden Industriestaat.