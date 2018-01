Der große Bahn-Check

Die Deutsche Bahn steht oft in der Kritik: Der Konzern sei eher orientiert an Börsengangsfantasien als an seinen Kunden, eher fixiert auf internationales Wachstum als auf den Erhalt des deutschen Streckennetzes. So klagen viele, nicht nur regelmäßige Bahnfahrer. Doch was ist wirklich dran an diesem Urteil? Wie steht es um die Qualität unserer Bahn? Und was hat sich getan in den letzten Jahren? ZDFzeit macht den Test und untersucht die Bahn in den Kategorien: Pünktlichkeit, Sauberkeit, Essen, Service und Preise.