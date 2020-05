Die 4711-Story

Seit den 50er-Jahren darf 4711 in keiner Damenhandtasche fehlen, so das Klischee. Es ist der Duft der Wirtschaftswunderjahre. Die Neubauten der Firma am Dom und in Ehrenfeld prägen die Kölner Nachkriegsarchitektur. Doch hinter den prachtvollen Kulissen spielen sich Familiendramen ab. Zum ersten Mal hat die Filmemacherin Zugang zu Dokumenten erhalten, die den wahren Grund für das Zerwürfnis enthüllen, das zur Spaltung des Clans und schließlich zum Verkauf der Firma führte. Die Fronten verlaufen dabei nicht nur zwischen den beiden Familienzweigen Mülhens und Streve-Mülhens, sondern es gibt noch einen dritten, bisher völlig unbekannten Familienzweig, dessen Mitglieder in einer Nacht-und-Nebel-Aktion aus Köln "verstoßen" wurden und die in dieser Dokumentation zum ersten Mal zu Wort kommen. Heute ist 4711 wieder im Besitz einer rheinischen Unternehmerfamilie, so dass auch die regionale Markengeschichte fortgeschrieben werden kann. Alle fünf Sekunden geht irgendwo auf der Welt eine Flasche "4711" über die Ladentheke. Als Originalduft, aber auch in neuen Remixes auf Basis des alten Geheimrezepts.