Pommes, Chips & Co. - Wie gut sind Kartoffelprodukte?

Zutaten:





600g festkochende Salatkartoffeln



200g Speck



3 Schalotten in feine Würfel geschnitten



0,3l Geflügelbrühe



Sonnenblumenöl



Weißweinessig



Lorbeerblatt



½ Salatgurke



5 Radieschen



Schnittlauch



Salz, Pfeffer







Zubereitung:

Die Kartoffeln kochen und pellen, dann in gleichmäßige Scheiben schneiden.

Den Speck und die Schalottenwürfel in etwas Öl anschwitzen und mit der Brühe auffüllen. Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Essig und Öl dazugeben und einmal aufkochen. Noch heiß über die Kartoffeln gießen und durchziehen lassen, am besten über Nacht. Die Gurke und die Radieschen in Stifte schneiden und mit dem in Röllchen geschnittenen Schnittlauch unter den Salat mischen. Nochmal abschmecken. Der Salat sollte leicht schlotzig sein.