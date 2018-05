Doku | ZDFzeit - Kennedy - Das Geheimnis der letzten Tage

Es ist der entscheidende Moment am 22. November 1963: US-Präsident John F. Kennedy steigt in eine offene Limousine. Keiner seiner Agenten ist in seiner Nähe. Und das, obwohl der US-Präsident fast täglich Morddrohungen erhält.