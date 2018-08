Wie korrupt ist Deutschland?

Im Jahr 2014 verzeichnete das Bundeskriminalamt (BKA) fast 20.300 Korruptionsstraftaten. Dabei wurden laut dem Bundeslagebild Korruption die sogenannten Nehmer im Wert von 140.000.000 Euro geschmiert, fast immer mit Bargeld. Der ehemalige Staatsanwalt Wolfgang Schaupensteiner ist heute spezialisiert auf Korruptionsprävention, er ist sich sicher: "Es gibt wohl kaum eine Branche, die frei ist von Korruption. Das gibt es überall, in der Privatwirtschaft genauso wie bei der öffentlichen Hand. Die Bestechungssysteme funktionieren ungestört über Jahrzehnte."



Eine Straßenumfrage in Dortmund ergab, dass die Befragten mehrheitlich sehr streng urteilen, wenn es darum geht, ab wann ein "Geschenk" zur Korruption wird und wie sie bestraft werden sollte. Die Mehrheit der Passanten sah Sachgeschenke mit einem Wert von über zehn Euro als Bestechung an. Im Regelfall wurde als "angemessene Bestrafung" für Korruption ein weitaus härteres Strafmaß angesetzt, als es vor deutschen Gerichten üblich ist.



Laut BKA-Statistik wird besonders häufig im Dienstleistungsgewerbe, in der Automobilbranche, im Handwerk und im Bau-Bereich korrumpiert. Ein Handwerker aus Münster packt in der ZDF Dokumentation aus und erklärt die Masche: "Ich hatte schon von meinem Vorgänger gehört, dass es üblich ist, den Leuten zu Weihnachten entweder ein kaltes Buffet oder ein bisschen Geld vorbeizubringen und demjenigen, der für die Bausachen verantwortlich ist, noch ein extra Weihnachtsgeschenk." Später sei die Korruption auf gründliche deutsche Art in Höhe von 2,5 Prozent der jährlichen Auftragssumme festgeschrieben worden: "Jemand kommt und verlangt Geld: Abrechnen nannte er das", erinnert sich der Handwerker.



Der gesamtwirtschaftliche Schaden durch Korruption ist immens. So belief er sich laut BKA im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre auf 270.000.000 Euro. Allein für das Jahr 2014 geht das BKA von mindestens 358.000.000 Euro Schaden aus. Die tatsächlichen Schadenssummen sollen jedoch weitaus höher liegen, da die Folgeschäden von Korruption, insbesondere bei Genehmigungen und Aufträgen, kaum bezifferbar seien. Zudem ist die Dunkelziffer riesig, die meisten Taten bleiben unerkannt. Der Generalstaatsanwalt von Zweibrücken, Horst Hund, schätzt das Dunkelfeld auf 90 bis 99 Prozent aller Korruptionstaten. "Das heißt, viele Täter können zu Recht davon ausgehen, dass sie nicht mit uns in Berührung kommen", erklärt der Strafverfolger.



Der Deutsche Richterbund (DRB) beklagt das Fehlen von dringend benötigten Ermittlern, um mehr Wirtschaftsstrafsachen ahnden zu können. Dr. Peter Schneiderhan vom Präsidium des DRB stellt klar: "Den Willen bei den Staatsanwaltschaften gibt es schon. Aber uns fehlen teilweise die Mittel dazu, indem wir eben nicht genügend Personal haben." Die Verfahren seien hochkomplex und die Zahl der Verfahren, die ein einzelner Dezernent zu erledigen habe, einfach zu groß. In vielen deutschen Unternehmen ist Korruption weiterhin verbreitet, trotz aller betrieblichen Antikorruptionsrichtlinien, den Compliance-Regeln. Ein Insider aus der Immobilienbranche, zu dessen täglichem Geschäft das Bestechen gehört, schätzt, dass bei 30 bis 40 Prozent der unter professionellen Unternehmern abgewickelten Immobiliendeals Korruption im Spiel ist. Vor der Staatsanwaltschaft fürchte er sich nicht: „Wegen Schmiergeldzahlungen ist bei uns noch nie einer aufgeflogen, noch nie! Die Angst vor Strafverfolgung ist gering, das ist irrelevant."



Das Entdeckungsrisiko ist in Deutschland zu gering, da sind sich die Experten einig. Deshalb fordert die Kriminologin Professorin Britta Bannenberg von der Universität Gießen dauerhaft eingerichtete, spezialisierte Korruptions-Staatsanwaltschaften mit ausreichend Personal. "Wir brauchen nicht Massen an Staatsanwälten, wir brauchen im Grunde die Verunsicherung der Täter, die solche Art professioneller Strafverfolgung mit sich bringt." Der Anti-Korruptions-Staatsanwalt Frank Winter aus Neuruppin fordert eine noch breitere gesellschaftliche Sensibilisierung. "Das heißt: Wo beginnt Korruption? Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich ein entsprechendes Angebot bekomme? Wie gehe ich um mit Verdachtsmomenten? Das ist und bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe", erläutert Winter.



Korruption ist eine Straftat, die geheim und unter der Hand abläuft. Der daraus entstandene wirtschaftliche Schaden betrifft jeden Bürger, betont Wolfgang Schaupensteiner: "Die Zeche der Korruption zahlt immer der Steuerzahler."