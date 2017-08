Feldhoff: Das ist nicht unser Eindruck. Aber vielleicht kommt es auf die Sichtweise an? Am Anfang des Jahres schien es ja ein Duell auf Augenhöhe zu sein. Das ist per se spannend. Der Absturz von Schulz, die verlorenen Landtagswahlen und die Bereitschaft von Angela Merkel auch einen aggressiven Wahlkampf zu führen, ist auch etwas, was man nicht alle Tage von Nahem betrachten kann.



Huppert: Und dann haben wir ja vor allem darauf geachtet, wie sich beide Kampagnen entwickeln. Die CDU hat ja anfangs gedacht, es wird eine der schwersten Kampagnen aller Zeiten. Und jetzt sieht es so aus, dass sie nicht wirklich gezwungen ist, ihr gesamtes Wahlkampfrepertoire auszupacken. Gleichzeitig haben sie bei der SPD gedacht, die Sache läuft. Das tut es aber nicht. Und jetzt versuchen die Strategen, mit immer neuen Themen im Wahlkampf zu punkten. Aber nichts zündet bislang so richtig – und das ist für Politik-Journalisten durchaus schon sehr spannend. Und ich glaube, dass das unser Film auch sehr gut zeigt.