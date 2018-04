Die Jahrhundert-Königin

"Die Queen bezieht ihre Stärke aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Sie gehört zu der Generation, die enorme Entbehrungen erfahren hat. In ganz Europa haben die Menschen damals gelernt, stark zu sein."



Alastair Bruce, Zeremonienmeister der Queen



"Bei meinem ersten Treffen als Premierminister sagte sie zu mir: 'Wissen Sie, Sie sind der zehnte Premier, mit dem ich zu tun habe. Der erste war Winston Churchill, da waren Sie noch nicht geboren.' Das war ihre Art, mir ihre Erfahrung zu zeigen und klar zu machen, dass ich Teil einer langen Reihe von Premiers war, die bei ihr ein und aus gehen. Aber sie war immer nett, freundlich, und mir sehr wohlgesonnen."



Tony Blair, Premierminister 1997 – 2007



"Der Brand in Windsor Castle am 20. November 1992 war der Tiefpunkt für die Queen und die königliche Familie. Es war sowieso ein schlimmes Jahr: Prinzessin Anne ließ sich scheiden, Charles und Diana und Fergie und Andrew trennten sich. Das Ganze war ein Desaster, wie ein Symbol für den Untergang des Hauses Windsor."



Hugo Vickers, Historiker



"Ganz sicher glaubten in dieser Zeit nach Dianas Tod viele überzeugte Anti-Royalisten, sie hätten endlich die Monarchie zerschlagen und äußerten das auch im Fernsehen. Sicher, die Monarchie hatte sich von ihrer hässlichen Seite gezeigt, aber sie war nie ernsthaft bedroht. Die Menschen werden Ihnen versichern, dass die Loyalität zur Krone nie in Frage stand."



Hugo Vickers, Historiker



"Sie geht mit ihren Hunden in den Hügeln spazieren, das ist öffentliches Gelände und manchmal trifft sie Leute, mit denen sie spricht. Die sind dann verblüfft, der Person zu begegnen, die auf den Briefmarken und den Münzen in ihrer Tasche sind. Das zu erleben ist großartig. Und weil das dort möglich ist, liebt sie Schottland."



Alastair Bruce, Zeremonienmeister der Queen



"Es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich ist: sie ist tatsächlich schlau. Sie hat verstanden, dass sich die Monarchie verändern und modernisieren muss und diesen Prozess hat sie über 50 Jahre lang außergewöhnlich effektiv betrieben."



Tony Blair, Premierminister 1997 – 2007