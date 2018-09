"Vorspiel zur Tragödie"

Brennende Synagoge in Berlin, 1983 Quelle: ap





Willkürliche Gewalt und Unrecht

Die Aufmärsche der Jugend, die Heimabende der Hitlerjugend, die Gewalt. Das alles war ihm als Achtjähriger ein Gräuel. Sein Vater war ein strammer SA-Mann, seit 1925 bereits Mitglied der NSDAP. Die braune Uniform habe etwas mit seinem Vater gemacht, ist Lamprecht überzeugt. Der Familie ging es besser, man zog in eine größere Wohnung. Lamprecht musste die Veranstaltungen der Jugendorganisationen besuchen, so zum Beispiel dem Fanfarenzug beitreten. Dort wurden Lieder wie "Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt" gesungen. "Da habe ich nicht hingepasst", so Lamprecht. In eine verkehrte Welt sei er hineingeraten. Einst angesehene Mitbürger waren nun unbeschränkter Gewalt und Willkür ausgeliefert: "Das war Unrecht", sagt er.



Mit der Pogromnacht gingen die Nationalsozialisten zur offenen Gewalt gegen die jüdische Minderheit im Deutschen Reich über. Es brannten Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört, jüdische Bürger misshandelt. Als Vorwand für die Übergriffe diente den Nationalsozialisten das Attentat des 17-jährigen Juden Herschel Grynszpan auf den deutschen Diplomaten Ernst vom Rath am 7. November 1938 in Paris. Propagandaminister Joseph Goebbels nutzte die Gelegenheit, um bei einem Treffen von Parteiführern in München das Signal für die Gewaltaktionen zu geben. In der Öffentlichkeit versuchte die NS-Führung, die Welle der Gewalt als "spontanen Ausbruch des Volkszorns" erscheinen zu lassen.