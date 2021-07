Sportstars: Henry Maske

Sportstars - wir feiern sie, wir bewundern sie. Aber - ist es nur der Erfolg, der aus einem Athleten einen "Sporthelden" macht? Eine Weltklasse-Leistung ist sicherlich die Voraussetzung, aber wir, das Publikum, lieben offensichtlich nicht nur Sieger. Unsere Gunst erobern die Sportler auch mit Emotionen – ihrer Freude, ihren Tränen. Ihrem Ehrgeiz, ihrem Scheitern.



Der Boxsport spielte in Deutschland viele Jahre eine eher untergeordnete Rolle, litt unter einem gewissen Schmuddel-Image und der Nähe zum Rotlichtmilieu. Das änderte sich, als in den 90er-Jahren Henry Maske auftauchte. Wenn er zu den Klängen von "Conquest of Paradise" den Ring betrat, gerieten Box-Fans ins Schwärmen. Der Halbschwergewichtler prägte die Wendezeit, wurde zu einer Marke. Das Idol aus dem Osten eroberte auch den Westen Deutschlands.



Maske begann mit dem Boxen im Alter von sieben Jahren, und das mehr oder weniger durch Zufall. Er begleitete einen Freund in einen Boxklub im brandenburgischen Jüterbog: "Er ist nach zwei Wochen wieder gegangen, und ich nach 26 Jahren", erzählt Maske in einem Interview. Bei den Olympischen Spielen in Seoul holte er 1988 Gold. Nach der Wende wurde er Profi und ist von 1993 bis 1996 Weltmeister im Halbschwergewicht. Von 31 Kämpfen unterlag er nur 1996 gegen den US-Amerikaner Virgil Hill. Henry Maske verliert in seinem letzten Kampf den Weltmeistertitel.



Zehn Jahre danach das überraschende Comeback: Der mittlerweile 43-Jährige wagt die Rückkehr in den Ring und bestreitet einen Revanchekampf gegen Virgil Hill. Er siegt nach Punkten - ein letzter Triumph und idealer Zeitpunkt, die Boxhandschuhe endgültig an den Nagel zu hängen. In seiner neuen Karriere ist Henry Maske Unternehmer und engagiert sich mit seiner Stiftung "A Place for Kids" für benachteiligte Jugendliche.