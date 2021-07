Sportstars: Kristina Vogel

Sportstars - wir feiern sie, wir bewundern sie. Aber - ist es nur der Erfolg, der aus einer Athletin eine "Sportheldin" macht? Eine Weltklasse-Leistung ist sicherlich die Voraussetzung, aber wir, das Publikum, lieben offensichtlich nicht nur Sieger. Unsere Gunst erobern sie auch mit ihren Emotionen – ihrer Freude, ihren Tränen. Ihrem Ehrgeiz, ihrem Scheitern.



Kristina ist eine Kämpfernatur. Schon einmal hätte ein Trainingsunfall sie fast um ihre Karriere gebracht. Im Mai 2009 wird sie auf dem Nachhauseweg mit dem Rad von einem Fahrzeug erfasst. Ein Brustwirbel und die Handwurzelknochen sind gebrochen, sie verliert mehrere Zähne. Schon ein Jahr später schafft sie ein Comeback.



Mit zehn Jahren entdeckt die Erfurterin ihre Leidenschaft für den Radsport. Schon als Juniorin holt Kristina drei Weltmeistertitel, und das Siegertreppchen scheint fortan ihr ständiger Platz zu sein. Sie stellt mehrere Weltrekorde auf, holt zweimal olympisches Gold, elf Weltmeistertitel. Fortan darf sie sich "Beste Bahnradfahrerin der Welt" nennen. Die Olympischen Spiele in Tokio sollen ihre nächsten sein. Vier Jahre hartes Training für diesen einzigen Tag, das dritte Gold im Visier - dann der Unfall. Querschnittslähmung.



Doch sie gibt nicht auf, entscheidet sich "für das Leben", wie sie sagt. Mit unerschütterlichem Optimismus nimmt sie den Schicksalsschlag an und bleibt so lebensfroh wie zuvor. Die Disziplin, die sie für ihr Training aufbrachte, bestimmt weiter ihr Leben und macht sie auch im Rollstuhl erfolgreich. Kristina Vogel ist in den Polizeidienst zurückgekehrt, arbeitet als Bahnradtrainerin und TV-Expertin und sitzt im Erfurter Stadtrat.