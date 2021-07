Sportstars: Nadine Angerer

Sportstars - wir feiern sie, wir bewundern sie. Aber - ist es nur der Erfolg, der aus einer Athletin eine "Sportheldin" macht? Eine Weltklasse-Leistung ist sicherlich die Voraussetzung, aber wir, das Publikum, lieben offensichtlich nicht nur Sieger. Unsere Gunst erobern sie auch mit ihren Emotionen – ihrer Freude, ihren Tränen. Ihrem Ehrgeiz, ihrem Scheitern.



Plötzlich steht sie im Rampenlicht: Als sich die Stamm-Torhüterin Silke Rottenberg vor der WM in China 2007 verletzt, ist Nadine Angerer zur Stelle. Sie schafft den Sprung in die Stamm-Elf und hält in sechs WM-Spielen alles, was auf ihr Tor fliegt, inklusive eines Elfmeters im Finale. Überhaupt: Beim Duell vom Elfmeterpunkt zeigt Nadine Nervenstärke.



Ihre Fußball-Leidenschaft begann als Stürmerin, ehe ihr Torhüter-Talent entdeckt wurde. Den Ehrgeiz hat sie wohl von Mutter Petra geerbt, die sie anfangs bei allen Turnieren begleitete. Nicht alles läuft glatt in ihrer Karriere: Ihre unangepasste Art und kleinere Eskapaden haben sie beinahe scheitern lassen. "Es war schon knapp", sagt die Ausnahmesportlerin, "um ein Haar wäre ich nie Fußballerin geworden. Und meine Karriere hätte ich auch beinahe versaut." Für den DFB kommt sie auf 146 Länderspieleinsätze, in ihrer Vita stehen zwei WM- und fünf EM-Titel. 2013 wird sie als Weltfußballerin und Europas Fußballerin des Jahres ausgezeichnet.



Abseits des Platzes bleibt Nadine Angerer sich stets treu, vertritt selbstbewusst ihre Meinung, setzt sich für die Emanzipation ein. Heute arbeitet sie als Trainerin in Portland, USA, wo sie mit ihrer Ehefrau lebt.