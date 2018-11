Die Tricks der Kosmetikundustrie

Schnelle Bräune ohne Sonnenbad - gerade in der Winterzeit können Selbstbräuner eine Alternative sein. Doch was die Handhabung betrifft, zeigen Videos im Internet zahlreiche Pannen bei der Anwendung. Und was kaum jemand weiß: Der chemische Wirkstoff löst eine ähnliche Reaktion aus wie die in der Haut goldbrauner Brathähnchen. "ZDFzeit" lässt Probanden die Wirkung handelsüblicher Produkte testen. Im Vergleich: eine Discount- und eine Marken-Bräunungscreme sowie eine Bräunungsdusche im Kosmetikstudio. Wie gut sind die Ergebnisse? Was kann bei der Anwendung schiefgehen? Und sind die Selbstbräuner eine Alternative zum Solarium?



In der Dokumentation "Die Tricks der Kosmetikindustrie" stellt "ZDFzeit" Werbeversprechen auf den Prüfstand, erklärt, welche Tricks aus dem Chemiebaukasten für teils verblüffende Effekte sorgen, und gibt nützliche Tipps für den täglichen Gebrauch.