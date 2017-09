Das Neue an diesem Film ist, dass er so umfassend zeigt und begründet, wer in Deutschland Chancen hat und wer eher nicht. Da gab es interessante Einblicke. Der Milliardär Klaus-Michael Kühne nahm uns mit auf einem Rundgang über eine Hotelbaustelle und hat uns auch ein ausführliches Interview gegeben. Im Film dient er als ein Beispiel für ererbtes Vermögen, dass mit Zähigkeit und Fleiß zu einem Imperium aufgebaut wurde - Kühne selbst ist keineswegs abgehoben. Ein knorriger, typisch norddeutscher Unternehmer, der neben seinen Unternehmen auch sozial engagiert ist.



Genauso interessant war der Alltag eines Fernfahrers, der trotz einer extrem langen Arbeitswoche gerade mal genug nach Hause bringt, um die Miete und die laufenden Kosten zu stemmen. Wir haben zahlreiche Beispiele, von Alleinerziehenden über Startup-Unternehmer bis zum Schlossbesitzer - uns geht es nicht darum, eine Neiddebatte entstehen zu lassen. Das ist nicht Ziel des Films. Wir beschreiben und beobachten Vermögen und die Chancen, Vermögen aufzubauen.