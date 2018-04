Das große Fastfood-Duell mit Nelson Müller

Angus-Burger "inside out" mit Shisosalat und Bone Suckin' Sauce



Für den Angus Burger benötigen wir:



750g Rindfleisch, durch den Wolf gedreht

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

6 Scheiben Speck

1/2 Tasse Semmelbrösel

1 Ei

2 Rinderfilets à 200g

6 Scheiben Toast

Erdnussbutter

Öl

Salz

Pfeffer

Butter

Shiso-Mix

Kirschtomaten



Zwiebel und Knoblauch putzen und fein hacken. Speck in feine Würfel schneiden.



Rindfleisch (gehackt), Zwiebeln, Knoblauch, Speck, Semmelbrösel und Ei miteinander vermengen und zu Tartelettes formen.



Burger bei mittlerer Hitze in der Pfanne mit Öl von jeder Seite braten. Anschließend ruhen lassen. Die Toastscheiben längs halbieren, mit der Erdnussbutter bestreichen und zudecken. Das so entstandene Sandwich in eine beliebige Form schneiden und in der Pfanne goldgelb backen.



Die Filetstücke mit Salz und Pfeffer würzen, von jeder Seite anbraten und anschließend im Ofen englisch braten. Danach herausnehmen und in Alufolie ruhen lassen. Kurz vor dem Anrichten das Filet und den Burger nochmals in Butter nachbraten.



Dann schichtweise anrichten: Zuerst den Burger, auf diesen kommt der goldgelb gebackene Toast, der zuvor dezent mit etwas Bone Suckin' Sauce bestrichen wurde. Darüber das Filet geben und am Ende mit Shiso-Kresse bedecken.



Für die Bone Suckin' Sauce benötigen wir:



0,5l Cola, reduziert

8 EL Tomatenketchup, wahlweise Tomatenmark

3 EL Senf, gesüßt (Dijon oder englisch)

1 EL Worchestersauce

1 EL Balsamico

1 EL Apfelessig

2 EL Honig, flüssig, nicht zu süß

0,5 Zitronen

Chilipulver

Cayennepfeffer

Currypulver, mild

Paprikapulver

Hickory Rauchsalz

Pfeffer



Den Saft der Zitrone auspressen. Cola eventuell noch reduzieren lassen und mit Tomatenketchup, Senf, Worchestersauce, Balsamico, Apfelessig, Honig, Chilipulver, Cayennepfeffer, Currypulver, Paprikapulver, Hickory Rauchsalz, Pfeffer und Zitronensaft vermengen.