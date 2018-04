Iglo, Frosta & Co - Wie gut ist Tiefkühlkost?

"Entscheidend ist die Beschaffenheit des Grundproduktes"

Interview mit Filmautor Aljoscha Seidt



Welche Erkenntnisse konnten Sie aus den Recherchen für die Doku gewinnen: Wie gesund ist Tiefkühlkost? Und: Ist sie eine qualitativ ebenbürtige Alternative zum Selberkochen?



Wenn wir von einfachen tiefgekühlten Produkten sprechen, dann kann man durchaus sagen: Tiefkühlkost ist gesund! Dadurch, dass tiefgekühltes Gemüse sofort nach der Ernte verarbeitet wird oder auch Fisch noch direkt auf den Fangschiffen eingefroren wird, kommen die Produkte frisch in den Supermarkt. Tiefgefrorenes Gemüse schneidet bei unserem Test auf Vitamine genauso gut ab wie frisches Gemüse. Und auch im Vergleich zu frischen Zutaten kann mit gefrorenen sehr gut gekocht werden. Nur im direkten Vergleich fällt der Unterschied auf. Bei Fertigprodukten aus der Tiefkühltruhe kann man dies nicht so einfach beantworten – diese unterscheiden sich nicht von anderen Fertigprodukten. Dort ist die Zutatenzusammenstellung wichtiger als die Form der Haltbarmachung. Geschmacklich können die tiefgefrorenen Fertiggerichte mit Selbstgekochtem nicht mithalten.



Wie ging zum Beispiel der Pizza-Test aus: Lässt sich Tiefkühlpizza mit frisch gebackenen Pizzen verwechseln?



Bei unserem Pizzatest haben wir in erster Linie teure und billige Tiefkühlpizzen verglichen. Dabei fällt auf, dass der Geschmack dabei wirklich nicht vom Preis abhängt. Eine der günstigeren Pizzen hat unseren Vergleich gewonnen und die doppelt so teuren Kontrahenten abgehängt. Allerdings muss man wissen, dass auch die Markenpizzen mit rund 2,50 Euro nicht teuer, sondern eher ein günstiges Produkt sind. Mit frisch gebackener Pizza vom Profi kann aber auch die beste Tiefkühlpizza nicht mithalten. Zwischen frischer Pizza aus dem Steinofen und Tiefkühlpizza liegen Welten. Das ist meiner Ansicht nach einfach ein anderes Produkt. Verwechslungsgefahr besteht da auf keinen Fall.



Und woran haben die Schwarzwälder Landfrauen, die für den großen Test die Sahnetorten vergleichen, die Unterschiede festgemacht?



Unsere Landfrauen haben sich ganz genau den Teig, die Sahne und die Kirschfüllung der getesteten Torten angesehen. Nur eine der Torten hatte einen leichten Geschmack nach Schwarzwälder Kirschwasser – bei einer richtigen Torte ein Muss. Außerdem konnten unsere Expertinnen Unterschiede beim Teig und in der Kirschmasse feststellen.



Was sind denn entscheidende Kriterien, damit Tiefkühlkost auch angemessene Qualität aufweisen kann?



Entscheidend für die Qualität von Tiefkühlkost ist die Beschaffenheit des Grundproduktes. Manche Gemüse- und Obstsorten eignen sich aufgrund ihres hohen Wassergehalts einfach nicht zum Einfrieren, allerdings findet man diese Produkte auch selten in der Tiefkühltruhe. Wichtig ist natürlich auch, dass die Produkte schnell verarbeitet werden und die Kühlkette nicht unterbrochen wird.



Und wann wird Tiefkühlkost zum Ernährungs-Problem?



Tiefkühlkost könnte zum Problem werden, wenn man wirklich nur Fertigprodukte zu sich nimmt – das ist also nicht auf Tiefkühlkost beschränkt, sondern gilt für alle Fertigprodukte. Eine ausgewogene Ernährung ist so nur schwer zu erreichen.



Nelson Müller testet mit Grillmeister Carlos Otero frisches und tiefgekühltes Fleisch: Welche Ergebnisse sind dabei festzustellen?



Das tiefgefrorene Lammsteak hat unsere beiden Experten wirklich überrascht und begeistert. Es war noch zarter als das frische Lammfleisch. Fleisch einzufrieren stellt so zumindest bei Lamm und Rind kein Problem dar, sondern kann durch diese besondere Haltbarmachung sogar positive Überraschungen bringen. Schweinefleisch hingegen kann man nur schlecht einfrieren und findet man deshalb auch in unverarbeiteter Form nicht eingefroren.



Wird der Pro-Kopf-Verbrauch an Tiefkühlkost künftig eher steigen oder deuten die vielen Trends – Rohkost, Paleo, Vegan, etc. – eher daraufhin, dass Frische immer wichtiger wird?



Es gibt im Moment mehrere Trends in der Ernährung. Einerseits besteht durchaus eine Bewegung hin zu gesundem und bewusstem Essen – dieser Trend wird aber eher von einer kleineren Gruppe getragen, die hauptsächlich im urbanen Umfeld lebt. Andererseits geht es den meisten Menschen darum, gute und günstige Lebensmittel einzukaufen, die praktisch und einfach zu handhaben sind. Die Menschen schauen hierbei zwar immer mehr auf Transparenz und Ehrlichkeit, aber in erster Linie zählt doch der Preis. Tiefkühlkost ist günstig, ganzjährig verfügbar, leicht zu portionieren und hat eine gute Qualität – sie erfüllt somit diese Wünsche und wird deshalb weiterhin sehr beliebt bleiben.



Und Ihr Fazit: Wie gut ist Tiefkühlkost?



Unsere Tiefkühlkost ist gut, allerdings muss man unterschieden: Einfache tiefgekühlte Produkte kann man bedenkenlos kaufen – sie können vor allem außerhalb der Saison eine wichtige Ergänzung zu unserer Ernährung sein. Bei Fertigprodukten kann man das nicht so pauschal sagen – einfach die Zutatenliste genauer studieren und ausprobieren.



Mit Aljoscha Seidt sprach Thomas Hagedorn.