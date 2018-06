Wie gut sind Geflügelprodukte?

Hühnerfleisch gilt als besonders fettarm und gesund. Auf Salaten, am Grill und beim Schnell-Imbiss ist es ganz besonders beliebt. Aber woher bekommen KFC, McDonald’s und Iglo all die Hähnchen? Wie steht es um den Tierschutz? Und wie gesund ist das rundum panierte Endprodukt am Ende tatsächlich noch? Nelson Müller macht den Ernährungs-Test und untersucht Hähnchenfleisch auf Antibiotika und Keime – denn kein anderes Fleisch ist so empfindlich in der Lagerung. Auch Ernährungsmythen werden überprüft: Ist Geflügel wirklich gesünder als Schwein und Rind? Und was müssen Verbraucher beim Einkauf beachten, damit Tiere, Umwelt und Gesundheit keinen Schaden nehmen?