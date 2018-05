In den 50er Jahren gab es noch 55.000 Handwerksbäcker in Westdeutschland, heute sind es nur noch etwa 12.000 im ganzen Bundesgebiet. Auf vier Prozent der Bäcker entfallen 65 Prozent des Gesamtumsatzes. Bei diesen laufen in riesigen Stückzahlen die Backwaren vom Band. Halbfertig gebackene Brote und Brötchen werden in den Filialen oder im Discounter nur noch aufgebacken und als "frisch gebacken" verkauft.