Doku | ZDFzeit - Wir im Krieg - Privatfilme aus der NS-Zeit (2/7)

Das Städtchen Lahr im Schwarzwald in der NS-Zeit. Die Stadtverwaltung beauftragte damals Filmer, das Leben in Lahr von der Machtübernahme Hitlers bis zum Kriegsende zu dokumentieren. Eine einzigartige Chronik in teils farbigen Filmbildern.